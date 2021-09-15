“Складайте повноваження”: соцмережі “вибухнули” через хвалебний пост чиновниці КМДА про життя у СРСР

Цитата

“Ми не боялися пити воду з вуличних автоматів. Ми користувалися багаторазовими склянками і їх не нищили вандали… Часи коли копійки мали грошову вагу… Стакан чаю у шкільній їдальні - 2 копійки, томатний сік — 10 копійок, великий бублик з маком — 5 копійок…”, — написала чиновниця.

У відповідь на пост соціальні мережі “вибухнули” через спогади чиновниці, які вона написала у властиві російській пропаганді манері.

Зокрема, коментатори закликали Фіданян скласти повноваження, та залишити посаду через такі гучні промови:

“Пані, складайте повноваження, на вас чекає Північна Корея”, - написала під постом користувачка мережі.

“Гнати з посади цього табачника в спідниці”, - пише інша.

“Це дійсно написав директор департаменту освіти, чи то прикол такий?”, - скандують у соціальних мережах.

Деякі натякнули, що у самопроголошених республіках “ЛДНР” її будуть раді бачити.

“Олена, якщо ви бажаєте повернутись до совка, то є в нас територія для тих, хто теж полюбляє. Днр та лнр будуть раді вас зустріти”, - пишуть коментатори.

У коментарях користувачі зверталися до міського голови Віталія Кличка та до Департаменту освіти і науки КМДА з проханням дати оцінку словам чиновниці.

Нагадаємо

Нещодавно навколо спікера української делегації ТКГ, радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича відбулося декілька скандалів через “гучні” промови щодо українців.

Зокрема, він заявив, що біженці з Афганістану більш освічені, ніж середньостатистичні українці.

Після чого спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив йому "поїхати в Талібан". Разумков також прокоментував ідею перейменування України на “Русь-Україна” радника керівника ОП Олексія Арестовича і зазначив, що “іноді краще жувати, ніж говорити”.

Також напередодні колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео, де Арестович заявляє, що АТО - це "великий курорт для хлопчиків". Екс-міністр закликав керівництво країни "послати цього персонажа куди подалі".

"Навколо АТО існує величезний міф і кількість міфів про те, що наші хлопці страждають, гинуть... АТО - це великий курорт, такий для хлопчиків. Великий піонер-табір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей і від тещ туди. Смажать м'ясо і живуть, як годиться українському козаку в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода...", - наголосив тоді Арестович.