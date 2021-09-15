"Составляйте полномочия": соцсети "взорвались" из хвалебный пост чиновницы КГГА о жизни в СССР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Директор департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян на своем Facebook опубликовала пост о “замечательные советские времена”. Публикация вызвала негативную реакцию социальных сетей, передает УНН.

Цитата

“Мы не боялись пить воду из уличных автоматов. Мы пользовались многоразовыми стаканами и их уничтожали вандалы ... Времена когда копейки имели денежную вес ... Стакан чая в школьной столовой — 2 копейки, томатный сок — 10 копеек, большой бублик с маком — 5 копеек ... ”, - написала чиновница.

В ответ на пост социальные сети “взорвались” через воспоминания чиновницы, которые она написала в свойственны российской пропаганде манере.

В частности, комментаторы призвали Фиданян сложить полномочия, и оставить пост из-за такие громкие речи:

“Госпожа, составляйте полномочия, вас ждет Северная Корея”, — написала под постом пользовательница сети.
“Гнать от должности этого Табачника в юбке”, — пишет другая.
“Это действительно написал директор департамента образования, то прикол такой?”, — скандируют в социальных сетях.

Некоторые намекнули, что в самопровозглашенных республиках “ЛДНР” ее будут рады видеть.

“Елена, если вы хотите вернуться к совка, то у нас территория для тех, кто тоже любит. ДНР и ЛНР будут рады вас встретить ”, - пишут комментаторы.

В комментариях пользователи обращались к мэру Виталия Кличко и в Департамент образования и науки с просьбой дать оценку словам чиновницы.

Напомним

Недавно вокруг спикера украинской делегации ТКГ, советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестович произошло несколько скандалов из-за “громкие” речи о украинском.

В частности, он заявил, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы.

После чего спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал ему “поехать в Талибан”. Разумков также прокомментировал идею переименования Украины на “Русь-Украина” советника руководителя ОП Алексея Арестович и отметил, что “иногда лучше жевать, чем говорить”.

Также накануне бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО — это “большой курорт для мальчиков”. Экс-министр призвал руководство страны “послать персонажа куда подальше”.

“Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, погибают ... АТО — это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионер-лагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода ... ”, - подчеркнул тогда Арестович.

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