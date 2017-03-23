Склад на Харківщині не є найбільшою в Україні базою зберігання боєприпасів — С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Після розосередження озброєння та техніки по базах і складах склад боєприпасів на Харківщині не можна назвати найбільшим в Україні. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак. передає кореспондент УНН.
“До початку ведення бойових дій у нас було декілька таких складів, баз, які були дійсно найбільшими в Україні. Але, я вже про це казав, з початку агресії ми прийняли відповідні заходи, і озброєння і техніка, яка там знаходились, була розосереджена по всіх наших базах і складах. Тому я би так не давав категорично сьогодні формулювання, що це є найбільша база, яка є в Україні”, — зазначив він.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та гасіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.