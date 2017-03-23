Состав в Харьковской области не является крупнейшей в Украине базой хранения боеприпасов - С.Полторак

"До начала ведения боевых действий у нас было несколько таких складов, баз, которые были действительно самыми большими в Украине. Но, я уже об этом говорил, с начала агрессии мы приняли соответствующие меры, и вооружение и техника, там находились, была рассредоточена по всем нашим базам и складам. Поэтому я бы так не давал категорически сегодня формулировку, что это крупнейшая база, которая есть в Украине", - отметил он.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.