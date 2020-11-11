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Скільки зареєстрованих виробників "ковідних" тест-систем в України - розповіли у Держлікслужбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Держлікслужбі зареєстровано 207 компаній, які забезпечують тест-системи для діагностики коронавірусної хвороби. Про це УНН повідомили у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

До відповідного реєстру Держлікслужбою внесено інформацію стосовно 207 осіб, відповідальних за введення в обіг медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби. Серед них імуноферментними (ІФА) методами — 59 осіб, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — 54 особи, а за допомогою швидких та експрес-тестів — 94 особи.

Нагадаємо, що Держлікслужба України за дорученням головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка розпочала перевіряти виробників вітчизняних тест-систем на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, який виграв державних тендерів більше ніж на 18 млн грн, виявилися не верифікованими у ЦГЗ МОЗ. Заявлена виробником чутливість тест-системи не відповідала реальним характеристикам і становила всього 20%. 

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