Скільки потрібно часу для повного відновлення мереж водопостачання у Миколаєві: мер дав відповідь

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“Слід розуміти, що процес перспективи повного відновлення мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік. Є два аспекти — фінансовий та технічний. Щодо фінансового, то кошти наразі шукають. Наскільки мені відомо, за ініціативи депутата Давида Арахамії в державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва”, — сказав він.

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Технічні питання, за словами Сєнкевича, потребуватимуть часу: виконуючи ремонтні роботи, треба спочатку перемкнути споживачів на іншу гілку водогону, щоб люди не залишились зовсім без води. Деякі труби мінятимуть повністю, інші можна санувати.

“Ми до цього вже готуємось”, — додав мер.

Сєнкевич зазначив, що місто налагодило плідну співпрацю з благодійною організацією, яка також погодилася профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону.

Нагадаємо

Латвія виділила 200 тисяч євро на відновлення водопостачання для Миколаєва.