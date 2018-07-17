Скільки днів українці відпочиватимуть у серпні: перелік вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У восьмому місяці 2018 року українці відпочиватимуть дев'ять днів. Відповідні норми передбачені Кодексом законів про працю та розпорядженням Кабінету міністрів №1-р від 11 січня 2018 року, передає УНН.
“У п'ятницю, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності України”, - йдеться у розпорядженні.
Тому у серпні українці отримують три законних вихідних дні підряд: з п'ятниці, 24 серпня, до неділі, 26 серпня.
При цьому четвер, 23 серпня, - скорочений робочий день.
У підсумку неробочий час у серпні виглядає так:
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- 23 серпня — передсвятковий день, скорочений на 1 годину;
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- 24 серпня — День Незалежності України (у цьому році випадає на п'ятницю)
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- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 серпня - вихідні суботи та неділі.
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Усього в серпні буде 22 робочих дня і 9 офіційних вихідних днів.
Зазначимо, що норми, які регулюють соціальний захист праці, з'явились у результаті тривалого процесу міжнародного правового узгодження. Роль арбітра у ньому виконує Міжнародна організація праці (МОП) - одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій, що була заснована у 1919 році згідно з Версальським мирним договором.
Нагадаємо, у Швеції запровадили 6-годинний робочий день.