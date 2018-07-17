Сколько дней украинцы будут отдыхать в августе: выходные наперечет

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104238 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126056 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133469 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169829 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141300 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сколько дней украинцы будут отдыхать в августе: выходные наперечет

Сколько дней украинцы будут отдыхать в августе: выходные наперечет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В восьмом месяце 2018 украинцы будут отдыхать девять дней. Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года, передает УНН.

“В пятницу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости Украины”, — говорится в распоряжении.

Поэтому в августе украинцы получают три законных выходных дня подряд: с пятницы, 24 августа, по воскресенье, 26 августа.

При этом четверг, 23 Августа, — сокращенный рабочий день.

В итоге нерабочее время в августе выглядит так:

  • 23 августа — предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
  • 24 августа — День Независимости Украины (в этом году выпадает на пятницу)
  • 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 августа — выходные субботы и воскресенья.

Всего в августе будет 22 рабочих дня и 9 официальных выходных дней.

Отметим, что нормы, регулирующие социальную защиту труда, появились в результате длительного процесса международного правового согласования. Роль арбитра в нем выполняет Международная организация труда (МОТ) — одна из старейших международных межправительственных организаций, основанная в 1919 году в соответствии с Версальским мирным договором.

Напомним, в Швеции ввели 6-часовой рабочий день.

Украинские Национальные Новости

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