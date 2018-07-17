Сколько дней украинцы будут отдыхать в августе: выходные наперечет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В восьмом месяце 2018 украинцы будут отдыхать девять дней. Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года, передает УНН.
“В пятницу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости Украины”, — говорится в распоряжении.
Поэтому в августе украинцы получают три законных выходных дня подряд: с пятницы, 24 августа, по воскресенье, 26 августа.
При этом четверг, 23 Августа, — сокращенный рабочий день.
В итоге нерабочее время в августе выглядит так:
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- 23 августа — предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
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- 24 августа — День Независимости Украины (в этом году выпадает на пятницу)
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- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 августа — выходные субботы и воскресенья.
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Всего в августе будет 22 рабочих дня и 9 официальных выходных дней.
Отметим, что нормы, регулирующие социальную защиту труда, появились в результате длительного процесса международного правового согласования. Роль арбитра в нем выполняет Международная организация труда (МОТ) — одна из старейших международных межправительственных организаций, основанная в 1919 году в соответствии с Версальским мирным договором.
Напомним, в Швеции ввели 6-часовой рабочий день.