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Схвалення Конгресом США акта про невизнання анексії Криму є потужним сигналом підтримки України - Арахамія

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Очільник депутатської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія вважає, що ухвалення законопроєкту конгресу США “Невизнання анексії Криму” є потужним сигналом підтримки України з боку США. Про це інформують у фракції, пише УНН.

Схвалення Конгресом США акта про невизнання анексії Криму є потужним сигналом підтримки України - Арахамія

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Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

Цитата

“Україна дуже вдячна вам за постійну сильну двопартійну підтримку. Сьогоднішнє рішення Палати представників щодо цього важливого законопроєкту є потужним сигналом про непохитну підтримку Америки в нашій боротьбі за свободу проти російської агресії”, — заявив Давид Арахамія.

Очільник фракції “Слуга Народу” також подякував голові Парламентської асамблеї НАТО Джеральду Конноллі, ініціатору цього законопроєкту та закликав його та інших парламентарів США приєднатися до святкування 30-ї річниці української незалежності цього року.

Що передбачає резолюція

Адміністрація США не визнаватиме, ні прямо, ні опосередковано претензії Росії на суверенітет над територією, повітрям та водами Криму, йдеться в резолюції. За сім років подібну резолюцію затверджували в Конгресі вже двічі, а її положення ставали частиною закону про оборонний бюджет США щороку.

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