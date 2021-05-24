Схвалення Конгресом США акта про невизнання анексії Криму є потужним сигналом підтримки України - Арахамія

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Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

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“Україна дуже вдячна вам за постійну сильну двопартійну підтримку. Сьогоднішнє рішення Палати представників щодо цього важливого законопроєкту є потужним сигналом про непохитну підтримку Америки в нашій боротьбі за свободу проти російської агресії”, — заявив Давид Арахамія.

Очільник фракції “Слуга Народу” також подякував голові Парламентської асамблеї НАТО Джеральду Конноллі, ініціатору цього законопроєкту та закликав його та інших парламентарів США приєднатися до святкування 30-ї річниці української незалежності цього року.

Що передбачає резолюція

Адміністрація США не визнаватиме, ні прямо, ні опосередковано претензії Росії на суверенітет над територією, повітрям та водами Криму, йдеться в резолюції. За сім років подібну резолюцію затверджували в Конгресі вже двічі, а її положення ставали частиною закону про оборонний бюджет США щороку.