Одобрение Конгрессом США акта о непризнании аннексии Крыма является мощным сигналом поддержки Украины - Арахамия

Детали

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате Акт запрет для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

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“Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом о непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу против российской агрессии”, — заявил Давид Арахамия.

Глава фракции “Слуга народа” также поблагодарил председателя Парламентской ассамблеи НАТО Джеральда Коннолли, инициатору этого законопроекту и призвал его и других парламентариев США присоединиться к празднованию 30-й годовщины украинской независимости в этом году.

Что предусматривает резолюция

Администрация США не признает , ни прямо, ни косвенно претензии России на суверенитет над территорией, воздухом и водами Крыму, говорится в резолюции. За семь лет подобную резолюцию утверждали в Конгрессе уже дважды, а ее положения становились частью закона об оборонном бюджете США ежегодно.