Одобрение Конгрессом США акта о непризнании аннексии Крыма является мощным сигналом поддержки Украины - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Глава депутатской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия считает, что принятие законопроекта конгресса США “Непризнание аннексии Крыма” является мощным сигналом поддержки Украины со стороны США. Об этом информируют во фракции, пишет УНН.
Детали
Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате Акт запрет для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.
Цитата
“Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом о непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу против российской агрессии”, — заявил Давид Арахамия.
Глава фракции “Слуга народа” также поблагодарил председателя Парламентской ассамблеи НАТО Джеральда Коннолли, инициатору этого законопроекту и призвал его и других парламентариев США присоединиться к празднованию 30-й годовщины украинской независимости в этом году.
Что предусматривает резолюция
Администрация США не признает , ни прямо, ни косвенно претензии России на суверенитет над территорией, воздухом и водами Крыму, говорится в резолюции. За семь лет подобную резолюцию утверждали в Конгрессе уже дважды, а ее положения становились частью закона об оборонном бюджете США ежегодно.