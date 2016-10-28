Схованку зі зброєю та боєприпасами виявили у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Кривому Розі на Дніпропетровщині виявили сховище зі зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Так, схованка була облаштована у лісосмузі між двома жилими масивами. Правоохоронці вилучили з неї сім гранат Ф-1 з запалами, гранатомет РПГ-26, три гранати ВОГ-25, сім тротилових шашок вагою по 200 грамів та триста шістдесят набоїв калібру 5,45.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження боєприпасів та організаторів схованки.