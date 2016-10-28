Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Кривом Роге

Так, тайник был обустроен в лесополосе между двумя жилыми массивами. Правоохранители изъяли из него семь гранат Ф-1 с запалом, гранатомет РПГ-26, три гранаты ВОГ-25, семь тротиловых шашек весом по 200 граммов и триста шестьдесят патронов калибра 5,45.

По факту события открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения боеприпасов и организаторов тайника.