Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Кривом Роге в Днепропетровской области обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, тайник был обустроен в лесополосе между двумя жилыми массивами. Правоохранители изъяли из него семь гранат Ф-1 с запалом, гранатомет РПГ-26, три гранаты ВОГ-25, семь тротиловых шашек весом по 200 граммов и триста шестьдесят патронов калибра 5,45.
По факту события открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения боеприпасов и организаторов тайника.