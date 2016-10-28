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15 марта, 19:03 • 116536 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140654 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132915 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114260 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102081 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Кривом Роге

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в Кривом Роге в Днепропетровской области обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Так, тайник был обустроен в лесополосе между двумя жилыми массивами. Правоохранители изъяли из него семь гранат Ф-1 с запалом, гранатомет РПГ-26, три гранаты ВОГ-25, семь тротиловых шашек весом по 200 граммов и триста шестьдесят патронов калибра 5,45.

По факту события открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения боеприпасов и организаторов тайника.

 

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