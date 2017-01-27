Схованку з вибухівкою та боєприпасами виявили поблизу мосту в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі правоохоронці виявили сховище з вибухівкою та боєприпасами поблизу одного з мостів через Дніпро. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці вилучили зі схованки: гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 із запалом та тротилову шашку вагою двісті грамів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованки.