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Схованку з вибухівкою та боєприпасами виявили поблизу мосту в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Дніпрі правоохоронці виявили сховище з вибухівкою та боєприпасами поблизу одного з мостів через Дніпро. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці вилучили зі схованки: гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 із запалом та тротилову шашку вагою двісті грамів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів схованки.

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