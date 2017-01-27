Тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружили вблизи моста в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В г. Днепр правоохранители обнаружили тайник с взрывчаткой и боеприпасами вблизи одного из мостов через р. Днепр. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника: гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом 200 г.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.