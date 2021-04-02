Сходження з рейок поїзда "Інтерсіті": Укрзалізниця назвала попередню причину аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Укрзалізниця відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя. Попередні висновки службового розслідування причин аварії – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Про це пише УНН з посиланням пресслужба УЗ.
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"Попередні висновки службового розслідування причин аварії – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Зокрема, комісія Укрзалізниці, яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, як вказано, під час розслідування УЗ встановлено порушення під час ведення журналів обліку.
"Уже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", – зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
Так, від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".
Нагадаємо, що Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя 29 березня 2021 року.
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У понеділок, 29 березня, під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя.
З колії зійшли шість із 9 вагонів поїзда, у яких на момент інциденту перебувало 88 пасажирів.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.