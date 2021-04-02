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Сход с рельсов поезда "Интерсити": Укрзализныця назвала предварительную причину аварии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Укрзализныця отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно и привела к сходу с рельсов 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. Об этом пишет УНН со ссылкой пресс-службу УЗ.

Цитата:

"Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. В частности, комиссия Укрзализныци, которая проводит служебное расследование, обнаружила технологические нарушения при производстве путевых работ на этом участке", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, как указано, в ходе расследования УЗ установлены нарушения при ведении журналов учета.

"Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Так, от выполнения должностных обязанностей отстранены заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Напомним, что Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье 29 марта 2021 года.

Добавим

В понедельник, 29 марта, под Запорожьем сошел с рельсов поезд "Интерсити" Киев-Запорожье.

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда, в которых на момент инцидента находилось 88 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

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