Схему привласнення 1,6 млн грн викрили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Правоохоронці Хмельниччини викрили злочинну схему привласнення 1,6 млн грн під час закупівлі апаратури для державного підприємства у сфері енергозабезпечення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що службові особи вказаного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, провели відкриті торги із закупівлі апаратури телемеханіки, під час яких придбали обладнання в одного з товариств за завищеною вартістю.
Так, державне підприємство закупило в одного з комерційних суб’єктів м. Києва апаратуру телемеханіки за ціною, яка становить 3,4 млн грн.
Продавець придбав її через посередників за 3,3 млн грн, які в свою чергу, закупили вказане обладнання у завода-виробника м. Харкова за 1,8 млн грн.
Таким чином, у вказаній злочинній схемі на закупівлю обладнання для державного підприємства задіяні три комерційних суб’єкти-посередники та завищено суму закупівлі товарно-матеріальних цінностей на 1,6 млн грн.
За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Наразі, проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру збитків.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, львівського посадовця викрили на привласненні майна на 9,5 млн грн.