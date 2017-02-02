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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Схему присвоения 1,6 млн грн разоблачили в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правоохранители Хмельницкой области разоблачили преступную схему присвоения 1,6 млн грн при закупке аппаратуры для государственного предприятия в сфере энергообеспечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Схему присвоения 1,6 млн грн разоблачили в Хмельницкой области

Установлено, что служебные лица указанного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, провели открытые торги по закупке аппаратуры телемеханики, во время которых приобрели оборудование у одного из обществ по завышенной стоимости.

Так, государственное предприятие закупило у одного из коммерческих субъектов г. Киева аппаратуру телемеханики по цене, которая составляет 3,4 млн грн.

Продавец приобрел ее через посредников за 3,3 млн грн, которые в свою очередь, закупили указанное оборудование у завода-производителя г. Харькова за 1,8 млн  грн.

Таким образом, в указанной преступной схеме на закупку оборудования для государственного предприятия задействованы три коммерческих субъекта посредника и завышена сумма закупки товарно-материальных ценностей на 1,6 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Сейчас проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления и размера убытков.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, львовского чиновника уличили в присвоении имущества на 9,5 млн грн.

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