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Лавренюк зайняв 4 місце на чемпіонаті світу U20 зі скелетону

Київ • УНН

 • 223606 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. 15-річний скелетоніст Ярослав Лавренюк зайняв 4 місце на чемпіонаті світу серед юніорів віком до 20 років та 16 місце у категорії U23, передає УНН.

Лавренюк зайняв 4 місце на чемпіонаті світу U20 зі скелетону

Цитата

“4 місце в категорії до 20 років та 16 в категорії до 23. Саме такими результатами для мене закінчився чемпіонат світу серед юніорів. Хочу виразити подяку ЗСУ та усім причетним до оборони нашої країни за змогу представляти нашу державу на змаганнях такого рівня”, — написав Лавренюк в Instagram.

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