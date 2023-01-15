Лавренюк зайняв 4 місце на чемпіонаті світу U20 зі скелетону

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“4 місце в категорії до 20 років та 16 в категорії до 23. Саме такими результатами для мене закінчився чемпіонат світу серед юніорів. Хочу виразити подяку ЗСУ та усім причетним до оборони нашої країни за змогу представляти нашу державу на змаганнях такого рівня”, — написав Лавренюк в Instagram.

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