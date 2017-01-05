Скажений кіт покусав двох селян на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У селі Грозів Острозького району зафіксували спахах сказу. Там домашній кіт вкусив 26-річного чоловіка та його 25-річну дружину, повідомили кореспонденту УНН в управлінні ветеринарної медицини Рівненської області.
Експертиза підтвердила, що тварина мала вірус сказу. Тіло кота спалили, а селянам приписаний курс лікування.
Як повідомляв УНН, торік в області ветеринари зафіксували 45 випадків сказу тварин.
Нагадаємо, у селі Варковичі Дубенського району Рівненщини наприкінці грудня 2016 року ввели карантин на 60 діб. Таке рішення ухвалила спецкомісія через підтвердження вірусу сказу в лисиці.