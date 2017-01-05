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Бешеный кот покусал двух сельских жителей в Ровенской области

Бешеный кот покусал двух сельских жителей в Ровенской области

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. В селе Грозов Острожского района зафиксировали вспышку бешенства. Там домашний кот укусил 26-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, сообщили корреспонденту УНН в управлении ветеринарной медицины Ровенской области.

Экспертиза подтвердила, что животное имело вирус бешенства. Тело кота сожгли, а супругам назначен курс лечения.

Как сообщал УНН, в прошлом году в области ветеринары зафиксировали 45 случаев бешенства животных.

Напомним, в селе Варковичи Дубенского района Ровенской области в конце декабря 2016 года ввели карантин на 60 суток. Такое решение приняла спецкомиссия в результате подтверждения вируса бешенства у лисы.

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