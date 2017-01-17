Скайп-конференцію за участю Л.Кучми і М.Сайдіка щодо звільнення заручників перенесли на наступний тиждень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Відеоконференцію гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, присвячену питанням розблокування процесу звільнення заручників, перенесено на наступний тиждень. Про це УНН повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За взаємною домовленістю відеоконференцію гуманітарної підгрупи перенесено на наступний тиждень", - сказала Д.Оліфер.

Нагадаємо, 16 січня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що в середу, 18 січня, має відбутися відеоконференція щодо питання розблокування процесу звільнення заручників.

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