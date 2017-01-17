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Скайп-конференцию с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников перенесли на следующую неделю

Киев • УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Видеоконференцию гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, посвященную вопросам разблокирования процесса освобождения заложников, перенесли на следующую неделю. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"По взаимной договоренности видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю", - сказала Д.Олифер.

Напомним, 16 января первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что в среду, 18 января, должна состояться видеоконференция по вопросу разблокирования процесса освобождения заложников.

Украинские Национальные Новости

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