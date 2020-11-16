Скасування вихідних: через рішення влади Івано-Франківська відкрили провадження

“На цих вихідних на Прикарпатті працювало 96 рейдових груп, які від 00:00 14 листопада і станом на ранок 15 листопада провели 410 рейдів та перевірили більше тисячі закладів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про заклади харчування, торгівлі, розважальні заклади, а також перевізників.

“Правоохоронцями розпочато одне кримінальні провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України щодо рішення виконавчого комітету, згідно з яким суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що таке рішення виконкому суперечить постанові № 641 (КМУ опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного дня) і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічних й інших інфекційних хвороб.

“Поліцейськими складено 32 протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення (26 на суб’єктів господарювання, 1 на перевізника, 5 на фізичних осіб за перебування без масок)”, — йдеться у повідомленні.

Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Також інформацію щодо інших порушень внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Нагадаємо, протягом вихідних через недотримання “карантину вихідного дня” столична Держпродсоживслужба виявила близько 300 порушень, правоохоронці за цими фактами склали близько 100 протоколів, десяток об’єктів був закритий.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.