Отмена выходных: из-за решения властей Ивано-Франковска открыли производство

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Прикарпатье полицейские начали уголовное производство из-за решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТО. Кроме того, правоохранители составили 32 протокола за нарушения "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.