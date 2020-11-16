Отмена выходных: из-за решения властей Ивано-Франковска открыли производство

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Прикарпатье полицейские начали уголовное производство из-за решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТО. Кроме того, правоохранители составили 32 протокола за нарушения "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"На этих выходных на Прикарпатье работало 96 рейдовых групп, которые с 00:00 14 ноября и по состоянию на утро 15 ноября провели 410 рейдов и проверили более тысячи заведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о заведениях питания, торговли, развлекательных заведениях, а также перевозчиках.

"Правоохранителями начато одно уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины относительно решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТО", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что такое решение исполкома противоречит постановлению № 641 (КМУ опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного дня) и тем самым нарушает правила и нормы по предотвращению эпидемических и других инфекционных болезней.

"Полицейскими составлено 32 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях (26 на субъектов хозяйствования, 1 на перевозчика, 5 на физических лиц за пребывание без масок)", - говорится в сообщении.

Им грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Также информацию о других нарушениях внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Напомним, на выходных из-за несоблюдения "карантина выходного дня" столичная Госпродпотребслужба обнаружила около 300 нарушений, правоохранители по этим фактам составили около 100 протоколов, десяток объектов был закрыт.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Украинские Национальные Новости

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