Скасування радянських законів не несе загроз для законодавчого поля України - Т.Чорновіл
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ініціатива міністерства юстиції скасувати радянські законодавчі та підзаконні акти, закони та кодекси, які діють в Україні, не несе в собі загроз для законодавчого поля, адже цей процес не є одномоментним, а передбачає поступове впровадження. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.
“Ця пропозиція міністерства юстиції та уряду ризики не несе, бо не має права жодне відомство, і в тому числі Кабінет міністрів, і це випливає і з цього проекту закону, скасовувати будь-які нормативні акти до моменту проведення їх експертизи, оцінки і, відповідно, заповнення в законодавчих діях. Це ж не одномоментне скасування, а це є документ, який передбачає досить тривалу процедуру — визначається певний період, в який мають бути скасовані відповідні акти”, — сказав він.
Т.Чорновіл зазначив, що у випадку законодавчих змін, якщо відбуватиметься затримка, то у цей документ буде внесено додатковий пункт, який може відтермінувати скасування дії закону.
Нагадаємо, 24 квітня Міністр Юстиції Павло Петренко висловив сподівання, що після травневих свят Верховна Рада ухвалить урядовий законопроект, який передбачає скасування дії усіх радянських актів на території України.
Зокрема, за словами Петренка, передбачається, що в разі ухвалення цього закону буде припинено дію всіх підзаконних актів — регламентів, інструкцій, циркулярів, які приймались за Радянського Союзу і є чинними на сьогоднішній день. Такі акти будуть автоматично припинені за плином 6 місяців після набуття чинності закону.
Другим положенням цього законопроекту передбачається, що закони, які приймалися УРСР і Радянським Союзом і які ще діють на території України, припинять свою дію протягом року після ухвалення парламентом цього закону.
Третє положення законопроекту передбачає, що відповідні кодекси, які також приймалися за Радянського Союзу, “припинять свою дію протягом 3 років з моменту набрання чинності даного закону, який ми направили до парламенту”.