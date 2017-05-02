Скасування радянських законів не несе загроз для законодавчого поля України - Т.Чорновіл

КИЇВ. 2 травня. УНН. Ініціатива міністерства юстиції скасувати радянські законодавчі та підзаконні акти, закони та кодекси, які діють в Україні, не несе в собі загроз для законодавчого поля, адже цей процес не є одномоментним, а передбачає поступове впровадження. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.