Отмена советских законов не несет угроз для законодательного поля Украины - Т.Чорновил

"Это предложение министерства юстиции и правительства риски не несет, так как не имеет права ни одно ведомство, и в том числе Кабинет министров, и это следует и из этого проекта закона, отменять любые нормативные акты до момента проведения их экспертизы, оценки и, соответственно, заполнение в законодательных действиях. Это не одномоментное отмены, а это документ, который предусматривает достаточно длительную процедуру - определяется определенный период, в который должны быть отменены соответствующие акты", - сказал он.

Т.Чорновил отметил, что в случае законодательных изменений, если будет происходить задержка, то в этот документ будут внесены дополнительный пункт, который может отсрочить отмену действия закона.

Напомним, 24 апреля Министр юстиции Павел Петренко выразил надежду, что после майских праздников Верховная Рада примет правительственный законопроект, предусматривающий отмену действия всех советских актов на территории Украины.

В частности, по словам Петренко, предполагается, что в случае принятия этого закона будет приостановлено действие всех подзаконных актов - регламентов, инструкций, циркуляров, которые принимались при Советском Союзе и действуют на сегодняшний день. Такие акты будут автоматически прекращены по течением 6 месяцев после вступления в силу закона.

Вторым положением этого законопроекта предусматривается, что законы, которые принимались УССР и Советским Союзом и еще действуют на территории Украины, прекратят свое действие в течение года после принятия парламентом этого закона.

Третье положение законопроекта предусматривает, что соответствующие кодексы, которые также принимались при Советском Союзе, "прекратят свое действие в течение 3 лет с момента вступления в силу данного закона, мы направили в парламент".