Скасування пайової участі сприятиме зменшенню корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Пайова участь в Україні давно перетворилася на корупційний податок, що відлякує інвесторів. І скасування цього внеску сприятиме зниженню корупції. Про це йдеться у повідомленні Офісу ефективного регулювання, повідомляє УНН.
“Пайова участь в Україні давно перетворилася на корупційний податок, що відлякує інвесторів, і геть не сприяє розвитку та притоку інвестицій. Цей своєрідний „податок на інвестиції“ встановлювався місцевою владою на свій розсуд для кожного окремого забудовника, і міг становити від 0 до 10% від вартості будівництва. Розмір залежав виключно від „домовленостей“, а цільове використання коштів, що мали спрямовуватись на розвиток соціальної інфраструктури, неможливо відслідкувати.
Ручне адміністрування і численні можливості для маніпуляцій при нарахуванні „пайової“ — фактори, які неможливо виправити. Розуміючи важливість створення комфортних умов для залучення інвестицій в економіку, європейські країни десятиліття тому скасували цей вид оподаткування інвесторів”, — пояснили в Офісі ефективного регулювання.
Як повідомляв УНН, Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, вважає, що скасування пайового внеску — позитивно для будівельного бізнесу.
“Для будь-якої компанії, діяльність якої спрямована на отримання прибутку, є вигідним скасування чергового платежу. І забудовники — не виняток. Більше того — не виняток і іноземні інвестори. Приходячи працювати в Україну, бізнес має отримувати ділянку із мережами без усіляких навантажень. Аби залишалось тільки створювати робочі місця і вкладати кошти. Тож у перспективі скасування пайових внесків сприятиме приходу іноземних інвесторів та покращить інвестиційний клімат в Україні”, — зазначив Ігор Кушнір.
В цей же час, нагальним залишається питання будівництва нової інфраструктури — шкіл, дитячих садків, лікарень тощо. За словами Ігоря Кушніра, над створенням таких об’єктів мають працювати органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон № 1059 про стимулювання інвестиційної діяльності, у рамках якого скасовується сплата забудовниками обов’язкового пайового внеску. На думку Голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, такий крок сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.
Відповідно до ухваленого закону, з 2020 по 2021 роки діятиме перехідний період, на який розмір пайового внеску становитиме 2% для житлових об’єктів, 4% для нежитлових та 0% для промислових і соціально значущих об’єктів.