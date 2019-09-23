Скасування пайової участі сприятиме зменшенню корупції

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Пайова участь в Україні давно перетворилася на корупційний податок, що відлякує інвесторів. І скасування цього внеску сприятиме зниженню корупції. Про це йдеться у повідомленні Офісу ефективного регулювання, повідомляє УНН.