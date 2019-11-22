Скаргу на запобіжний захід ексзаступниці міністра культури Лісничій розглянуть у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у понеділок, 25 листопада, розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
"Розгляд апеляційної скарги відбудеться 25 листопада о 9:30", - сказав Кліщенко.
Нагадаємо, до суду апеляційної інстанції скерована скарга прокурора — щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці міністра культури України.
Як повідомлялося, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.
За даними САП, слідством встановлено, що керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.