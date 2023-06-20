"Скарбничка здоров’я": за підтримки "МХП-Громаді" лікарі Охматдиту вже обстежили понад півтори тисячі дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Від початку року фахівці столичного «Охматдиту» за підтримки благодійного фонду «МХП-Громаді» обстежили 1640 дітей. Про це повідомляє пресслужба БФ, передає УНН.
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«Те, що роблять лікарі НДСЛ Охматдит в межах благодійного проєкту «Скарбничка здоров’я», - справжній подвиг.
З початку лютого цього року команда дитячих спеціалістів від лора й офтальмолога до ортопеда й алерголога здійснюють виїздні консультації в різних областях України.
Від початку року комплексне медичне обстеження у Ладижині, Каневі і Миронівці змогли пройти 1640 дітей, зокрема і вимушено переміщених», - ідеться у повідомленні.
Під час виїздів спеціалісти використовують гематологічний, біохімічний та аналізатор електролітів, придбані БФ «МХП-Громаді». Обладнання дозволяє максимально швидко здати і отримати результати аналізів.
«Ми з партнерами маємо намір продовжувати цей проєкт і надалі, бо саме зараз важливо іти на випередження: не дати наслідкам війни негативно вплинути на здоров’я наших дітей.
Для цього маємо вчасно помітити найменші ознаки патологій, зупинити їхній розвиток і здійснити профілактику», - коментують в «МХП-Громаді».
Нагадаємо
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Довідка
«МХП-Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.