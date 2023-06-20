"Копилка здоровья": при поддержке "МХП-Громаде" врачи Охматдета уже обследовали более полутора тысяч детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала года специалисты столичного «Охматдета» при поддержке благотворительного фонда «МХП-Громаде» обследовали 1640 детей. Об этом сообщает пресс-служба БФ, передает УНН.
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«То, что делают врачи НДСБ Охматдет в рамках благотворительного проекта «Копилка здоровья», - настоящий подвиг.
С начала февраля этого года команда детских специалистов от лора и офтальмолога до ортопеда и аллерголога осуществляют выездные консультации в разных областях Украины.
С начала года комплексное медицинское обследование в Ладыжине, Каневе и Мироновке смогли пройти 1640 детей, в том числе и вынужденно перемещенные», - говорится в сообщении.
Во время выездов специалисты используют гематологический, биохимический и анализатор электролитов, приобретенные БФ «МХП-Громаде». Оборудование позволяет максимально быстро сдать и получить результаты анализов.
«Мы с партнерами намерены продолжать этот проект и в дальнейшем, потому что именно сейчас важно идти на опережение: не дать последствиям войны негативно повлиять на здоровье наших детей.
Для этого должны вовремя заметить малейшие признаки патологий, остановить их развитие и осуществить профилактику», - комментируют в «МХП-Громаде».
Напомним
«МХП-Громаде» совместно с благотворительным фондом «Ладыжин - Наш Дом» подарили больнице в Винницкой области современный прибор для корректировки работы хирургов
Справка
«МХП-Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.