"Сканери" для нардепів: в УДО запевнили, що техніки вистачить на всі об'єкти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Технічні засоби перевірки на безпеку для Верховної Ради України були надані Управлінням державної охорони України (УДО). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Управління державної охорони України.

В УДО зазначили, що саме вони надали ці технічні засоби, а також додали, що всі об’єкти, щодо яких здійснюються охоронні заходи, повністю забезпечені ними.

“Ми можемо зазначити, що всі об’єкти державної охорони України, щодо яких ми здійснюємо охоронні заходи відповідно чинного законодавства, вони забезпечені необхідними технічними засобами перевірки на безпеку в повному обсязі”, — повідомили в прес-службі.

В УДО додали, що у них достатньо апаратури і техніки для того, щоб “знайти необхідні технічні засоби для перевірки на безпеку”.

Нагадаємо, як повідомив спікер ВРУ Андрій Парубій, “сканери” для перевірки народних депутатів щодо недопущення пронесення зброї в парламент звозили з інших підрозділів.

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