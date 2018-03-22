"Сканеры" для депутатов: в УДО заверили, что техники хватит на все объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Технические средства проверки на безопасность для Верховной Рады Украины были предоставлены Управлением государственной охраны Украины (УГО). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.
В УГО отметили, что именно они предоставили эти технические средства, а также добавили, что все объекты, в отношении которых осуществляются охранные меры, полностью обеспечены ими.
"Мы можем отметить, что все объекты государственной охраны Украины, по которым мы осуществляем охранные меры в соответствии с действующим законодательством, они обеспечены необходимыми техническими средствами проверки на безопасность в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.
В УГО добавили, что у них достаточно аппаратуры и техники для того, чтобы "найти необходимые технические средства для проверки на безопасность".
Напомним, как сообщил спикер ВРУ Андрей Парубий, "сканеры" для проверки народных депутатов по недопущению проноса оружия в парламент свозили из других подразделений.