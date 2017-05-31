Скандинавські країни утилізують близько 90% тари
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Скандинавські країни збирають і утилізують близько 90% споживчої тари, повідомляє УНН з посиланням на білоруський інформаційний портал Tut.by.
У Норвегії збір і утилізація депозитної тари становить 95%, у Фінляндії - 93,3%, в Данії та Швеції - 89% і 85% відповідно.
Нагадаємо, в передмісті столиці будується найбільше скандинавське містечко (ЖК Scandia). Житловий комплекс будують по скандинавської філософії, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання. Зокрема, забудовником передбачені сортування сміття та його своєчасна утилізація.
Детальну інформацію про житловий комплекс можна отримати за телефоном 044 239-50-50, на сайті ЖК Scandia або у відділі продажів за адресою: м Бровари, вул. Богунська.