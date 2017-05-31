Скандинавские страны утилизируют порядка 90% тары

В Норвегии сбор и утилизация депозитной тары составляет 95%, в Финляндии – 93,3%, в Дании и Швеции – 89% и 85% соответственно.

Напомним, в пригороде столицы строится крупнейший скандинавский городок (ЖК Scandia). Жилой комплекс строят по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания. В частности, застройщиком предусмотрены сортировка мусора и его своевременная утилизация.

Детальную информацию о жилом комплексе можно получить по телефону 044 239-50-50, на сайте ЖК Scandia или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.