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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Скандинавские страны утилизируют порядка 90% тары

Киев • УНН

 • 10450 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Скандинавские страны собирают и утилизируют порядка 90% потребительской тары, сообщает УНН со ссылкой на белорусский информационный портал Tut.by.

Скандинавские страны утилизируют порядка 90% тары

В Норвегии сбор и утилизация депозитной тары составляет 95%, в Финляндии – 93,3%, в Дании и Швеции – 89% и 85% соответственно.

Напомним, в пригороде столицы строится крупнейший скандинавский городок (ЖК Scandia). Жилой комплекс строят по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания. В частности, застройщиком предусмотрены сортировка мусора и его своевременная утилизация.

Детальную информацию о жилом комплексе можно получить по телефону 044 239-50-50, на сайте ЖК Scandia или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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