Скандинавські банки підтвердили отримання позову російського мільярдера Бориса Ротенберга через санкції США

За даними Bloomberg, приводом для позову стало недотримання договорів про обслуговування, які банки порушили через санкції США, введених проти мільярдера.

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Позов був поданий 4 жовтня в окружний суд Гельсінкі, банки отримали повідомлення про нього на цьому тижні, 19 жовтня. Інших деталей ні в одному з трьох банків розголошувати не стали. Американське агентство стверджує, що бізнесмен також подав позов проти Corporate Bank, проте фінансова організація цього поки не підтвердила.

Як раніше інформував УНН, Борис Ротенберг та його брат Аркадій підпали під санкції США в 2014 році. Обмежувальні заходи були введені в зв’язку з окупацією українського Криму та конфліктом на сході Україні.