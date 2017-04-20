Скандинавія потрапила в топ-3 найбільш інвестиційно популярних європейських країн щодо нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У 2017 році Скандинавські країни потрапили в трійку лідерів найбільш популярних європейських країн для інвестицій у нерухомість, повідомляє УНН з посиланням на міжнародне агентство нерухомості Gordon Rock.
Так, згідно з даними агентства, найбільш популярною європейською країною для інвестицій в нерухомість є Німеччина, на другому і третьому місцях перебувають Велика Британія і Скандинавські країни.
Так, 22% опитаних інвесторів мають намір вкласти кошти в нерухомість Німеччини, в той же час інвестиції в нерухомість Великої Британії та Скандинавських країн мають намір вкласти 20% і 10% інвесторів відповідно.
Нагадаємо, Скандинавські країни визнані найщасливішими в світі. Світовий рейтинг за рівнем щастя, підготовлений на замовлення ООН, очолила Норвегія, випередивши в цьому році Данію.
Раніше УНН повідомляв, що невдовзі в Україні з'явиться своє скандинавське містечко. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia (Бровари Київської обл.). Житловий комплекс зводиться за скандинавською філософією, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.
Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть розташовані близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером і багато іншого.