Скандинавия попала в тройку лидеров наиболее инвестиционно популярных европейских стран относительно недвижимости

Так, согласно данных агентства, наиболее популярной европейской страной для инвестиций в недвижимость является Германия, на втором и третьем местах находятся Великобритания и Скандинавские страны.

Так, 22% опрошенных инвесторов намереваются вложить средства в недвижимость Германии, в то же время инвестиции в недвижимость Великобритании и Скандинавских стран намерены вложить 20% и 10% инвесторов соответственно.

Напомним, Скандинавские страны признаны самыми счастливыми в мире. Мировой рейтинг по уровню счастья, подготовленный по заказу ООН, возглавила Норвегия, опередив в этом году Данию.

Ранее УНН сообщал, что вскоре в Украине появится свой скандинавский городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia (Бровары Киевской обл). Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.