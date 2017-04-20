Скандинавия попала в тройку лидеров наиболее инвестиционно популярных европейских стран относительно недвижимости

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33028 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151398 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114481 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115283 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111791 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103757 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106900 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152343 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Скандинавия попала в тройку лидеров наиболее инвестиционно популярных европейских стран относительно недвижимости

Скандинавия попала в тройку лидеров наиболее инвестиционно популярных европейских стран относительно недвижимости

Киев  •  УНН

 • 12429 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В 2017 году Скандинавские страны попали в тройку лидеров наиболее популярных европейских стран для инвестиций в недвижимость, сообщает УНН со ссылкой на международное агентство недвижимости Gordon Rock.

Так, согласно данных агентства, наиболее популярной европейской страной для инвестиций в недвижимость является Германия, на втором и третьем местах находятся Великобритания и Скандинавские страны.

Так, 22% опрошенных инвесторов намереваются вложить средства в недвижимость Германии, в то же время инвестиции в недвижимость Великобритании и Скандинавских стран намерены вложить 20% и 10% инвесторов соответственно.

Напомним, Скандинавские страны признаны самыми счастливыми в мире. Мировой рейтинг по уровню счастья, подготовленный по заказу ООН, возглавила Норвегия, опередив в этом году Данию.

Ранее УНН сообщал, что вскоре в Украине появится свой скандинавский городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia (Бровары Киевской обл). Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.

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