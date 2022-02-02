Скандального депутата Трухіна виключають з партії "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Народного депутата Олександра Трухіна, про якого з'явилося журналістське розслідування про спробу підкупити поліцейського на місці резонансної ДТП влітку 2021 року, вирішили виключити з партії "Слуга народу". Про це у Facebook повідомила у середу голова партії Олена Шуляк, пише УНН.
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“Як голова політичної партіі "Слуга народу“, ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії”, — заявила Шуляк у Facebook.
Деталі
З її слів, партія також закликає фракцію “Слуги народу” у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення.
До слова, напередодні пізно ввечері голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зробив заяву після появи журналістського розслідування, вказавши, що вважає, що Олександру Трухіну "не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". І що якщо він не вийде самостійно, "таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування".
Контекст
Напередодні у ЗМІ з’явилось розслідування з ДТП за участі нардепа “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди. На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.