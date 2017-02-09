Скандальний тендер “Південної залізниці”: тендерна документація держпідприємства Мінприроди виявилась фіктивною

Мова йде про тендер “Південної залізниці” на закупівлю послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами -збір та утилізація небезпечних відходів. Вартість послуг — понад 600 тис. грн.

Під час проведення журналістського розслідування від учасників тендеру лунали запитання “на кого працює УНН?”. Відповідаємо — ні на кого.

Справа в тому, що з самого початку було зрозуміло, що тендер сумнівний. По-перше, переможцем було визначено державне підприємство Мінприроди, яке запропонувало одну з найбільших цін за свої послуги, а по-друге, в якості субпідрядників держпідприємство вказало компанії, які розташовані на окупованій території (м.Горлівка Донецької області).

Журналістське розслідування УНН розпочалось з того, що кожному субпідряднику, яке вказало ДП “Укреко-ойл” у своїй тендерній документації, було направлено інформаційний запит з проханням підтвердити свою участь в цьому тендері. Як виявилось, жоден з них не знав про те, що їх компанії фігурують у тендері “Південної залізниці” як субпідрядники з утилізації небезпечних відходів.

Загалом ДП “Укреко-ойл” вказало у своїй тендерній документації трьох субпідрядників: ТОВ “Пріста-Рісайклінг—Україна”, ТОВ “Микитртуть” та ТОВ “Микит-сервіс”. Останні два пояснили УНН, що взагалі не можуть вести господарську діяльність, оскільки уся матеріально-технічна база залишилася у м.Горлівка, на окупованій території. Третій субпідрядник — ТОВ “Пріста-рісайклінг” може утилізовувати небезпечні відходи, однак жодного стосунку до ДП “Укреко-ойл” не має.

Зрозумівши, що тендер фіктивний, УНН мав намір з’ясувати, хто буде нести відповідальність за таке недбальство. Як виявилось, ніхто.

У Мінприроди заявили, що відповідальність за вказаний тендер повина нести “Південна залізниця” як розпорядник державних коштів. У “Південній залізниці” вирішили, що відповідальним за виконання послуг є ДП “Укреко-ойл”. ДП “Укреко-ойл” у свою чергу поінформував, що виконав тендер завдяки своїм субпідрядникам ( які спрсотували будь-які стосунки з ДП “Укреко-ойл”).

Редакція УНН висловлює подяку голові Всеукраїнської екологічної ліги Тетяні Тимочко, народному депутату, заступнику голови Комітету ВР з екологічних питань Олегу Недаві, іншим експертам та представникам ЗМІ, які допомогли привернути увагу громадян до цієї ситуації. Зокрема, за заявою О.Недави тендером “Південної залізниці” має зайнятися Генеральна прокуратура України.

Разом з тим, є декілька запитань до міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, який порадив редакції УНН краще зосередитися на його Національній стратегії поводження з відходами, замість цього тендеру:

1. Ви обіцяли представити Нацстратегію у грудні 2016 року. Станом на 9 лютого Ви представили лише технічну редакцію, яка в загальних рисах констатує критичність ситуації у сфері екології. Коли буде затверджена Стратегія?

2. На час підтготовки Нацстратегії Вами заблоковано розгляд у Верховній Раді екологічних законопроектів, які прямо забороняють підприємствам на кшталт ДП “Укреко-ойл” працювати на ринку без власної матеріально-технічної бази. Це лише збіг обставин чи Ви маєте зацікавленість в тому, щоб сумнівні підприємства, зокрема і Ваше ДП “Укреко-ойл” продовжувало працювати на ринку?

3. Чому перевірки на ринку небезпечних відходів не розпочалися з власних державних підприємств, які, як виявилось, зухвало наживаються на уявній утилізації небезпечних відходів?

4. Де поділися небезпечні відходи, яке ДП “Укреко-ойл” вивезло з “Південної залізниці”?