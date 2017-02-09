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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандальный тендер "Южной железной дороги": тендерная документация госпредприятия Минприроды оказалась фиктивной

Киев • УНН

 • 43606 просмотра

Редакция УНН с января текущего года проводит собственное журналистское расследование по факту проведенного сомнительного тендера между "Южной железной дорогой" и государственным предприятием "Укреко-ойл", который подконтролен Минприроды.

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Тендерная документация государственного предприятия Мининистерства экологии и природных ресурсов Украины оказалась фиктивной, передает УНН.

Скандальный тендер "Южной железной дороги": тендерная документация госпредприятия Минприроды оказалась фиктивной

Речь идет о тендере "Южной железной дороги" на закупку услуг в сфере обращения с радиоактивными, токсичными, медицинскими и опасными отходами - сборе и утилизации опасных отходов. Стоимость услуг - более 600 тыс. грн.

Во время проведения журналистского расследования от участников тендера звучали вопросы "на кого работает УНН?". Отвечаем - ни на кого.

Дело в том, что с самого начала было понятно, что тендер сомнительный. Во-первых, победителем было определено государственное предприятие Минприроды, которое предложило одну из крупнейших цен за свои услуги, а во-вторых, в качестве субподрядчиков госпредприятие указало компании, которые расположены на оккупированной территории (Горловка Донецкой области).

Журналистское расследование УНН началось с того, что каждому субподрядчику, которое указало ГП "Укреко-ойл" в своей тендерной документации, был направлен информационный запрос с просьбой подтвердить свое участие в этом тендере. Как оказалось, ни один из них не знал о том, что их компании фигурируют в тендере "Южной железной дороги" в качестве субподрядчиков по утилизации опасных отходов.

В общем ГП "Укреко-ойл" указало в своей тендерной документации трех субподрядчиков ООО "Приста-Рисайклинг-Украина", ООО "Микитртуть" и ООО "Никит-сервис". Последние два объяснили УНН, что вообще не могут вести хозяйственную деятельность, так как вся материально-техническая база осталась в г.Горловка, на оккупированной территории. Третий субподрядчик - ООО "Приста-Рисайклинг" может утилизировать опасные отходы, однако никакого отношения к ГП "Укреко-ойл" не имеет.

Поняв, что тендер фиктивный, УНН намеревался выяснить, кто будет нести ответственность за такую халатность. Как оказалось, никто.

В Минприроды заявили, что ответственность за указанный тендер и должна нести "Южная железная дорога" как распорядитель государственных средств. В "Южной железной дороги" решили, что ответственным за выполнение услуг является ГП "Укреко-ойл". ГП "Укреко-ойл" в свою очередь сообщил, что выполнил тендер благодаря своим субподрядчикам (которые опровергли какие-либо отношения с ГП "Укреко-ойл").

Редакция УНН выражает благодарность председателю Всеукраинской экологической лиги Татьяне Тимочко, народному депутату, заместителю председателя Комитета ВР по экологическим вопросам Олегу Неваде, другим экспертам и представителям СМИ, которые помогли привлечь внимание граждан к этой ситуации. В частности, по заявлению О.Недавы тендером "Южной железной дороги" должна заняться Генеральная прокуратура Украины.

Вместе с тем, есть несколько вопросов к министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку, который посоветовал редакции УНН лучше сосредоточиться на его Национальной стратегии обращения с отходами, вместо этого тендера:

1. Вы обещали представить Нацстратегии в декабре 2016 года. По состоянию на 9 февраля Вы представили лишь техническую редакцию, которая в общих чертах констатирует критичность ситуации в сфере экологии. Когда будет утверждена Стратегия?

2. На время подготовки Нацстратегии Вами заблокировано рассмотрение в Верховной Раде экологических законопроектов, которые прямо запрещают предприятиям вроде ГП "Укреко-ойл" работать на рынке без собственной материально-технической базы. Это лишь стечение обстоятельств или Вы заинтересованность в том, чтобы сомнительные предприятия, в том числе и Ваше ГП "Укреко-ойл" продолжало работать на рынке?

3. Почему проверки на рынке опасных отходов не начались с собственных государственных предприятий, которые, как оказалось, дерзко наживаются на воображаемой утилизации опасных отходов?

4. Где делись опасные отходы, которое ГП "Укреко-ойл" вывезло с "Южной железной дороги"?

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