Скандальний президент ПАОКа: нам було необхідно пройти "Спартак" в ЛЧ, подальші шанси не так важливі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Грецькому ПАОКу у футбольній Лізі чемпіонів було важливіше за все пройти московський “Спартак”, тому оцінювати подальші шанси немає сенсу. Таку думку журналістам висловив скандально відомий президент ПАОКа Іван Саввіді, повідомляє УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
У вівторок ПАОК зіграв внічию зі “Спартаком” в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 0:0 і пройшов у наступний раунд за підсумками двох ігор. У першій зустрічі, яка пройшла в Салоніках 8 серпня, грецька команда перемогла з рахунком 3:2.
“З нашого боку гра була гідна, і ми досягли результату. Момент з видаленням Луїса Адріано я не бачив, тому що сидів в іншому кінці стадіону, але якщо все було по справі, тоді суддівство можна вважати дуже хорошим. Тепер наш суперник — “Бенфіка”, але оцінювати шанси не буду. Для мене головним залишається той факт, що ми пройшли “Спартак”, — сказав Саввіді.
Президент грецького клубу відомий своїми одіозними вчинками. Зокрема, через скасований гол президент клубу вибіг на поле з пістолетом, а сам матч завершився безладами. Згодом, прокуратура Греції видала ордер на арешт президента футбольного клубу, який зі зброєю зірвав матч. До того ж, його запідозрили у фінансуванні заворушень у Македонії.