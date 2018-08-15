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Скандальный президент ПАОКа: нам было необходимо пройти "Спартак" в ЛЧ, дальнейшие шансы не так важны

Киев • УНН

 • 9876 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Греческом ПАОК в футбольной Лиге чемпионов было важнее всего пройти московский “Спартак”, поэтому оценивать дальнейшие шансы нет смысла. Такое мнение журналистам высказал скандально известный президент ПАОКа Иван Саввиди, сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Скандальный президент ПАОКа: нам было необходимо пройти "Спартак" в ЛЧ, дальнейшие шансы не так важны

Во вторник ПАОК сыграл вничью со “Спартаком” в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:0 и прошел в следующий раунд по итогам двух игр. В первой встрече, которая прошла в Салониках 8 августа, греческая команда победила со счетом 3:2.

“С нашей стороны игра была достойная, и мы добились результата. Момент с удалением Луиса Адриано я не видел, потому что сидел в другом конце стадиона, но если все было по делу, тогда судейство можно считать очень хорошим. Теперь наш соперник — “Бенфика”, но оценивать шансы не буду. Для меня главным остается тот факт, что мы прошли “Спартак”, — сказал Саввиди.

Президент греческого клуба известен своими одиозными поступками. В частности, из-за отмененного гола президент клуба выбежал на поле с пистолетом, а сам матч завершился беспорядками. Впоследствии, прокуратура Греции выдала ордер на арест президента футбольного клуба, который с оружием сорвал матч. К тому же, его заподозрили в финансировании беспорядков в Македонии.

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