Скандальный президент ПАОКа: нам было необходимо пройти "Спартак" в ЛЧ, дальнейшие шансы не так важны

Во вторник ПАОК сыграл вничью со “Спартаком” в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:0 и прошел в следующий раунд по итогам двух игр. В первой встрече, которая прошла в Салониках 8 августа, греческая команда победила со счетом 3:2.

“С нашей стороны игра была достойная, и мы добились результата. Момент с удалением Луиса Адриано я не видел, потому что сидел в другом конце стадиона, но если все было по делу, тогда судейство можно считать очень хорошим. Теперь наш соперник — “Бенфика”, но оценивать шансы не буду. Для меня главным остается тот факт, что мы прошли “Спартак”, — сказал Саввиди.

Президент греческого клуба известен своими одиозными поступками. В частности, из-за отмененного гола президент клуба выбежал на поле с пистолетом, а сам матч завершился беспорядками. Впоследствии, прокуратура Греции выдала ордер на арест президента футбольного клуба, который с оружием сорвал матч. К тому же, его заподозрили в финансировании беспорядков в Македонии.