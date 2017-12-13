Скандальними змінами до Податкового кодексу нардепи дали ляпаса ЄС - думка

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Податковий кодекс України адаптували під агрохолдинг "Кернел", співвласником якого виступає народний депутат, екс-глава податкового комітету Верховної Ради Віталій Хомутиннік. Про це в коментарі УНН заявив заступник Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов, коментуючи скасування повернення експортного ПДВ виробникам технічних культур (рапс, соя, соняшник).

"Досить подивитися, хто голосував і хто вносив. Фракція "Відродження". Її очолює де-факто пан Хомутиннік, акціонером якої компанії є пан Хомутиннік? Акціонером "Кернел". Ось, відповіді очевидні", - сказав він.

Нагадаємо, "Кернел" вважається найбільшим експортерам соняшникової олії. В.Хомутиннік придбав 5% акцій цієї компанії ще в 2015 році. Тоді ж він пролобіював в парламенті створення двох реєстрів повернення ПДВ, як наслідок "Кернел" став лідером по відшкодуванню податку на додану вартість серед агрохолдингів. У цьому році сума виділених йому з бюджету грошей перевищила вже 8,5 млрд грн.

Зміни до Податкового кодексу України дозволять компанії народного обранця ще більше збагатиться за рахунок простих фермерів, впевнений М.Соколов.

"Аграрії будуть протестувати. Фактично це просто крадіжка у нас 16 млрд грн для того, щоб перекласти гроші в кишеню тим, у кого є переробні заводи ", - підкреслив він.

При цьому Соколов підкреслив, що "захисна" теза про розвиток галузі за рахунок скасування ПДВ апріорі хибна, оскільки на цьому ринку розвиватися гігантам переробки далі нікуди.

"Ми в рік можемо переробляти 20 млн тонн соняшнику, а виробляємо всього 13 млн тонн. Можна додати ще 2,5 млн тонн, які знаходяться в тіні, але і це в цілому не перевищує 20 млн тонн. Ні про який розвиток переробки взагалі мови бути не може. Там нічого розвивати, там вже все так розвинулося, що пора скорочуватися, і більше ми соняшнику вирощувати теж не повинні, тому що це буде порушувати тотальні сівозміни та об'єднання земель. Якщо нам щось і потрібно робити, так це точно скорочувати посіви соняшнику", - пояснив він.

Що стосується ріпаку, то скасування повернення ПДВ для цієї групи товару і зовсім можна вважати ляпасом ЄС, підкреслив М. Соколов.

"Ми не виробляємо біодизель (з рапса- ред). у нас немає програм, які націлені на стимулювання, на державну підтримку виробництва біодизеля, тому ми все одно не будемо його проводити в Україні. У нас грошей на це немає. І насправді це ляпас ЄС, який мабуть був з жадібності. Вони побудували заводи, які орієнтовані на Україну, але на Україну розраховувати не можна, тому що у нас все вирішують правки фракції "Відродження", - сказав Соколов.

За попередніми підрахунками, збиток від правок до Податкового кодексу України складе 10-16 млрд грн. Аграрії збираються на протест.

"Протестні акції ми плануємо на наступному тижні. На даний момент відповідні рішення прийняті як нашою організацією, так і Аграрним союзом", - зазначив він.

Нагадаємо, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але протягнути їх в текст закону допомогла глава Податкового комітету ВР.

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