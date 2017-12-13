Скандальными изменениями в Налоговый кодекс нардепы дали пощечину ЕС - мнение

“Достаточно посмотреть, кто голосовал и кто вносил. Фракция „Видродження“. Ее возглавляет де-факто господин Хомутынник, акционером какой компании является господин Хомутынник? Акционером „Кернела“. Вот, ответы очевидны”, — сказал он.

Напомним, “Кернел” считается крупнейшим экспортерам подсолнечного масла. В.Хомутынник приобрел 5% акций этой компании еще в 2015 году. Тогда же он пролоббировал в парламенте создание двух реестров возврата НДС, в следствии чего “Кернел” стал лидером по возмещению налога на добавленную стоимость среди агрохолдингов. В этом году сумма выделенных ему из бюджета денег превысила уже 8,5 млрд грн.

Изменения в Налоговый кодекс Украины позволят компании народного избранника еще больше обогатится за счет простых фермеров, уверен М.Соколов.

“Аграрии будут протестовать. Фактически это просто воровство у нас 16 млрд грн для того, чтобы переложить деньги в карман тем, у кого есть перерабатывающие заводы”, — подчеркнул он.

При этом М.Соколов подчеркнул, что “защитный” тезис о развитии отрасли за счет отмены НДС априори неверен, поскольку на этом рынке развиваться гигантам переработки дальше некуда.

“Мы в год можем перерабатывать 20 млн тонн подсолнечника, а производим всего 13 млн тонн. Можно добавить еще 2,5 млн тонн, которые находятся в тени, но и это в общей сложности не превышает 20 млн тонн. Ни о каком развитии переработки вообще речи быть не может. Там нечего развивать, там уже все так развилось, что пора сокращаться, и больше мы подсолнуха выращивать тоже не должны, потому что это будет нарушать тотальные севообороты и объединение земель. Если нам что-то и нужно делать, так это точно сокращать посевы подсолнуха”, — пояснил он.

Что касается рапса, то отмену возврата НДС для этой группы товара и вовсе можно считать пощёчиной ЕС, подчеркнул М.Соколов.

“Мы не производим биодизель (из рапса- ред). У нас нет программ, которые нацелены на стимулирование, на государственную поддержку производства биодизеля, поэтому мы все равно не будем его производить в Украине. У нас денег на это нет. И на самом деле это пощёчина ЕС, которая видимо дана из жадности. Они построили заводы, которые ориентированы на Украину, но на Украину рассчитывать нельзя, потому что у нас все решают правки фракции "Видродження", — сказал М.Соколов.

По предварительным подсчетам, ущерб от правок в Налоговый кодекс Украины составит 10-16 млрд грн. Аграрии собираются на протест.

"Протестные акции мы планируем на следующей неделе. На данный момент соответствующие решения приняты как нашей организацией, так и Аграрным союзом", — отметил он.

Напомним, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам агарной политики. Они рассказали, что эти изменения были изначально отклонены в зале парламента, но протянуть их в текст закона помогла глава Налогового комитета ВР.