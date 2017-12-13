Скандальными изменениями в Налоговый кодекс нардепы дали пощечину ЕС - мнение

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 19819 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7362 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101344 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103269 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103505 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117987 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103714 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106110 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117263 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 49116 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 33896 просмотра
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

01:49 • 25333 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

02:13 • 30846 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 82530 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 915 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 19766 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 103841 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 117978 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 123850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 79202 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 104344 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105973 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111900 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 199418 просмотра
Актуальное
Скандальными изменениями в Налоговый кодекс нардепы дали пощечину ЕС - мнение

Скандальными изменениями в Налоговый кодекс нардепы дали пощечину ЕС - мнение

Киев  •  УНН

 • 15741 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Налоговый кодекс Украины адаптировали под агрохолдинг “Кернел”, совладельцем которого выступает народный депутат, экс-глава налогового Комитета Верховной Рады Виталий Хомутынник. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, комментируя отмену возврата экспортного НДС производителям технических культур (рапс, соя, подсолнечник).

“Достаточно посмотреть, кто голосовал и кто вносил. Фракция „Видродження“. Ее возглавляет де-факто господин Хомутынник, акционером какой компании является господин Хомутынник? Акционером „Кернела“. Вот, ответы очевидны”, — сказал он.

Напомним, “Кернел” считается крупнейшим экспортерам подсолнечного масла. В.Хомутынник приобрел 5% акций этой компании еще в 2015 году. Тогда же он пролоббировал в парламенте создание двух реестров возврата НДС, в следствии чего “Кернел” стал лидером по возмещению налога на добавленную стоимость среди агрохолдингов. В этом году сумма выделенных ему из бюджета денег превысила уже 8,5 млрд грн.

Изменения в Налоговый кодекс Украины позволят компании народного избранника еще больше обогатится за счет простых фермеров, уверен М.Соколов.

“Аграрии будут протестовать. Фактически это просто воровство у нас 16 млрд грн для того, чтобы переложить деньги в карман тем, у кого есть перерабатывающие заводы”, — подчеркнул он.

При этом М.Соколов подчеркнул, что “защитный” тезис о развитии отрасли за счет отмены НДС априори неверен, поскольку на этом рынке развиваться гигантам переработки дальше некуда.

“Мы в год можем перерабатывать 20 млн тонн подсолнечника, а производим всего 13 млн тонн. Можно добавить еще 2,5 млн тонн, которые находятся в тени, но и это в общей сложности не превышает 20 млн тонн. Ни о каком развитии переработки вообще речи быть не может. Там нечего развивать, там уже все так развилось, что пора сокращаться, и больше мы подсолнуха выращивать тоже не должны, потому что это будет нарушать тотальные севообороты и объединение земель. Если нам что-то и нужно делать, так это точно сокращать посевы подсолнуха”, — пояснил он.

Что касается рапса, то отмену возврата НДС для этой группы товара и вовсе можно считать пощёчиной ЕС, подчеркнул М.Соколов.

“Мы не производим биодизель (из рапса- ред). У нас нет программ, которые нацелены на стимулирование, на государственную поддержку производства биодизеля, поэтому мы все равно не будем его производить в Украине. У нас денег на это нет. И на самом деле это пощёчина ЕС, которая видимо дана из жадности. Они построили заводы, которые ориентированы на Украину, но на Украину рассчитывать нельзя, потому что у нас все решают правки фракции "Видродження", — сказал М.Соколов.

По предварительным подсчетам, ущерб от правок в Налоговый кодекс Украины составит 10-16 млрд грн. Аграрии собираются на протест.

"Протестные акции мы планируем на следующей неделе. На данный момент соответствующие решения приняты как нашей организацией, так и Аграрным союзом", — отметил он.

Напомним, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам агарной политики. Они рассказали, что эти изменения были изначально отклонены в зале парламента, но протянуть их в текст закона помогла глава Налогового комитета ВР. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы