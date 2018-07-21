Скандал з побиттям учасника протесту в Парижі: взято під варту трьох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Франції у справі побиття співробітником Єлисейського палацу Александром Беналлі учасника першотравневої демонстрації взяли під варту трьох поліцейських. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro, передає УНН.
Зазначається, що затриманих поліцейських підозрюють у “порушенні правил професійної секретності”, а саме — у нелегальному присвоєнні відеоматеріалів із кадрами інциденту.
Як повідомляв УНН, Александр Беналля, який є радником французького президента Еммануеля Макрона, побив учасника першотравневої демонстрації у Парижі.
А.Беналля був допитаний поліцією в п’ятницю з приводу інциденту.
У свою чергу, Макрон вирішив звільнити співробітника після публікації відео, на якому він нападає на людей під час травневої демонстрації в Парижі.