Скандал с избиением участника протеста в Париже: под стражу взяли трех полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Во Франции по делу избиения сотрудником Елисейского дворца Александром Беналля участника первомайской демонстрации взяли под стражу трех полицейских. Об этом сообщает французское издание Le Figaro, передает УНН.
Отмечается, что задержанных полицейских подозревают в "нарушении правил профессиональной секретности", а именно - в нелегальном присвоении видеоматериалов с кадрами инцидента.
Как сообщал УНН, Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, побил участника первомайской демонстрации в Париже.
А.Беналля был допрошен полицией в пятницу по поводу инцидента.
В свою очередь, Макрон решил уволить сотрудника после публикации видео, на котором он нападает на людей во время майской демонстрации в Париже.