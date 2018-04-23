Скандал у ПАРЄ: підозра в корупційних діях на користь Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Нинішніх і колишніх членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) запідозрили в корупційних діях на користь Азербайджану. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті про можливу корупцію у ПАРЄ, передає УНН.
Як зазначається, спеціальна розслідувальна група встановила факти, що стосуються двох основних форм використання фінансових коштів для впливу на роботу ПАРЄ щодо Азербайджану.
"Перший з них стосувався оплачуваної лобістської діяльності, що проводилася низкою колишніх депутатів ПАРЄ. Друге питання стосувалося фактичного використання грошей і інших корупційних дій як засобу впливу на різні види діяльності, які прямо або опосередковано вважалися такими, що вчинені на користь Азербайджану", - сказано у документі.
Що стосується здійснення лобістської діяльності в ПАРЄ, розслідувальна група, як повідомляється, встановила, що низка колишніх депутатів ПАРЄ, які проводили таку діяльність, діяли всупереч Кодексу поведінки ПАРЄ.
"Що стосується корупційної діяльності в інтересах Азербайджану, розслідувальна група встановила, що існує сильна підозра, що деякі нинішні та колишні члени ПАРЄ займалися діяльністю корупційного характеру", - йдеться у звіті.
Як зазначається, також йдеться про отримання "подарунків".
"Розслідувальна група встановила, що депутати та та члени секретаріату ПАРЄ, які займаються діяльністю, пов'язаною з Азербайджаном, отримували різні подарунки. Однак ці подарунки були в цілому символічними і вважалися подарунками ввічливості, які поширені в багатьох країнах і яким не було надано особливого значення. Неможливо також встановити, що ці подарунки були дані в обмін на згоду конкретного депутата чи члена секретаріату діяти певним чином. За цих обставин розслідувальна група не виявила, що отримання цих подарунків зіграло помітну роль в діяльності ПАРЄ щодо Азербайджану. Проте розслідувальна група наголосила на необхідності забезпечення прозорості в отриманні подарунків або вигод будь-якого характеру", - сказано у документі.
Нагадаємо, у ЄС розгорівся скандал навколо "Північного потоку" і російського газового монополіста "Газпром" на тлі витоку інформації газового розслідування ЄС.