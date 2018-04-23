Скандал в ПАСЕ: подозрение в коррупционных действиях в пользу Азербайджана

Как отмечается, специальная расследовательская группа установила факты, касающиеся двух основных форм использования финансовых средств для влияния на работу ПАСЕ в отношении Азербайджана.

"Первый из них касался оплачиваемой лоббистской деятельности, проводимой рядом бывших депутатов ПАСЕ. Второй вопрос касался фактического использования денег и других коррупционных действий как средства воздействия на различные виды деятельности, которые прямо или косвенно считались совершенными в пользу Азербайджана", - сказано в документе.

Что касается осуществления лоббистской деятельности в ПАСЕ, расследовательская группа, как сообщается, установила, что ряд бывших депутатов ПАСЕ, которые проводили такую ​​деятельность, действовали вопреки Кодексу поведения ПАСЕ.

"Что касается коррупционной деятельности в интересах Азербайджана, расследовательская группа установила, что существует сильное подозрение, что некоторые нынешние и бывшие члены ПАСЕ занимались деятельностью коррупционного характера", - говорится в отчете.

Как отмечается, также речь идет о получении "подарков".

"Расследовательская группа установила, что депутаты и и члены секретариата ПАСЕ, которые занимаются деятельностью, связанной с Азербайджаном, получали различные подарки. Однако эти подарки были в целом символическими и считались подарками вежливости, которые распространены во многих странах и которым не придавали особого значения. Невозможно также установить, что эти подарки были даны в обмен на согласие конкретного депутата или члена секретариата действовать определенным образом. При таких обстоятельствах расследовательская группа не выявила, что получение этих подарков сыграло заметную роль в деятельности ПАСЕ в отношении Азербайджана. Однако расследовательская группа отметила необходимость обеспечения прозрачности в получении подарков или выгод любого характера", - говорится в документе.

Напомним, в ЕС разгорелся скандал вокруг "Северного потока" и российского газового монополиста "Газпром" на фоне утечки информации газового расследования ЕС.