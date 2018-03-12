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Скандал під Києвом: голову Коцюбинського вночі позбавили повноважень

Скандал під Києвом: голову Коцюбинського вночі позбавили повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В смт Коцюбинське 3 березня пройшли громадські слухання щодо приєднання до Києва, де більшість жителів 61% висловилися “за”, а вже за кілька днів, 7 березня, представники партії “Нових облич” разом з депутатами від “Батьківщини” вночі, незаконним способом, внесли зміни до державного реєстру, замінивши чинного селищного голову на скандально відомого місцевого депутата Єременка, передає УНН з посиланням на Сomments.ua.

7 березня ірпінський реєстратор прибрав з реєстру законно обрану селищну голову Ольгу Матюшину (БПП) і замість неї вніс депутата Миколу Єременка.

Згідно з реєстраційним номером 13571070011001426 Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі Бондарчук Тетяни Михайлівни зміни щодо керівника селищної ради внесено вже після закінчення робочого дня, тобто після 18:00. Що, за словами Сергія Гапона, директора "Правоексперт", є порушенням законодавства в сфері місцевого самоврядування.

"Крім того, сесія пройшла з низкою порушень, - аналізує збори Коцюбинських депутатів Гапон. - Сесія пройшла з цілою низкою порушень законодавства. Зокрема, як того вимагає Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламент роботи Коцюбинської селищної ради про проведення сесії не повідомлялося, порядок денний не оприлюднено. Один з депутатів - Анісімов на момент прийняття рішення був відкликаний за народною ініціативою. І, незважаючи на рішення Київського окружного адміністративного суду про призупинення рішення ТВК, яке зупинило його повноваження, в установленому законодавством порядку не був відновлений, а тому не мав права голосу. У зв'язку з чим рішення прийнято за відсутності кворуму (2/3) кількості депутатів місцевої ради".

Члени партії "Батьківщина" підтримали незаконний заколот в Коцюбинському. Нагадаємо, напередодні цих подій антидемократичні рішення щодо прояву волевиявлення громадян відкрито підтримав депутат "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Як повідомляє місцевий журналіст, "новообраний" голова причетний до низки скандалів, в т.ч. з вогнепальною зброєю.

Крім того, ЗМІ виявили зв'язок Єременка з агентом ФСБ - Сергієм Жуком (відомий як Степан Мазур).

Свого часу організація "Білий молот" оприлюднила заяву про те, що Єременко за часів Майдану "зливав" активістів і співпрацював з силовиками.

Політичні експерти кажуть, що мова йде, перш за все, про політичну боротьбу за контроль над потенційним електоратом Київщини, і це свавілля - відповідь Коцюбинському на громадські слухання, де 3 березня більшість (61%) обрала не Ірпінь, а Київ.

Як писало тоді видання, перепоною для вільного волевиявлення став "адмінресурс" - тривалий союз ірпінського мера Володимира Карплюка (який відомий як "Вова 67 квартир" і проти якого порушено цілу низку кримінальних проваджень) з партіями "Батьківщина" і "Самопоміч". Політичні баталії за статус селища посилює конфлікт інтересів навколо природних ресурсів - землі і лісу. Видання "Громада Приірпіння" пише, що особи, яким віддані землі під лісами, парками і дитячими таборами - це представники найближчого оточення мера Володимира Карплюка, депутати Ірпінської міськради від "Батьківщини".

Уже третя спроба політичних сил за останні два роки поміняти незаконним способом місцевого голову набула суспільного резонансу.

Депутат ВР Рибчинський назвав ситуацію зі зміною керівництва у Коцюбинському рейдерством, і звернувся від міждепутатського об'єднання Київщини до міністра юстиції з проханням вилучити незаконне рішення з реєстру.

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